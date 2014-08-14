Рінат Ахметов запускає свій гуманітарний рейс

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні, 14 серпня 2014 року, в прес-студії «Сьогодні Мультимедіа» відбувся прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова.

На прес-брифінгу було озвучено рішення Ріната Ахметова про відкриття найбільшої лінії гуманітарної допомоги у Донецькій і Луганській областях. Мова йде про доставку в ці регіони продуктів харчування (не менше 6 тисяч тонн), засобів особистої гігієни, дитячого харчування, ліків. Всього ж Рінат Ахметов доручив Гуманітарного штабу доставити в Донецьку і Луганську області гуманітарний вантаж в обсязі не менше 10 тисяч тонн.

Гуманітарний рейс буде доставлятися з довколишніх областей траншами на спеціально обладнані перевалочні бази в Донецькій області, звідки дрібними партіями буде передаватися в міста і райони області, які особливо гостро потребують допомоги. Вантаж буде доставлятися колонами по 100 вантажівок, здатних перевезти до 2 тисяч тонн допомоги за одну поїздку.

Перший рейс вже формується і виїде в Донецьку область в районі 20 серпня.

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: «6 серпня з ініціативи Ріната Ахметова ми створили Гуманітарний Штаб, який об'єднав всі ресурси Фонду Ріната Ахметова і бізнесів Групи СКМ для надання допомоги жителям Донбасу, які постраждали в результаті військових дій. Однак ситуація на Донбасі знаходиться вже навіть не на межі, а за межею цієї гуманітарної катастрофи. За різними оцінками в зоні військових дій знаходиться від 1 до 3 млн. осіб. Більш точної інформації немає ні в кого - ні в одній українській або міжнародній організації. У людей немає води, продуктів, ліків, засобів гігієни. Немає грошей, щоб все це придбати. Навіть там, де працюють нечисленні аптеки і магазини. В результаті, не менше 60-70% людей потребують постійної гуманітарної допомоги. А це за найскромнішими оцінками не менше 600 - 700 тисяч осіб. Розуміючи все це, Рінат Ахметов доручив підлеглим доставити 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги, зробити так, щоб кожен, хто опинився в біді, її отримав. Перший рейс піде вже на наступному тижні. Звичайно, при організації доставки ми будемо співпрацювати з місцевою владою, громадськими, міжнародними організаціями, усіма, хто може надати сприяння в доставці допомоги нужденним людям».

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Станом на сьогодні, Штабом, Фондом Ріната Ахметова і бізнесами Групи СКМ евакуйовано із зони військових дій понад 15 тисяч осіб, у тому числі понад 7 тисяч дітей, у місцях компактного проживання розміщено 5 700 осіб, у тому числі 1 150 осіб на базах Групи СКМ і 4 550 осіб на зовнішніх базах. Гуманітарну допомогу безпосередньо в зоні військових дій вже отримали близько 30 000 осіб.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.