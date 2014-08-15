Українські прикордонники отримали ліки від діаспори з Чикаго

До Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України надійшла гуманітарна допомога із США.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, близько 60 коробок з медичними препаратами та обладнанням надіслала українська діаспора із Чикаго.

«Для лікування поранених військових, окрім медичних препаратів, небайдужі громадяни передали функціональні ліжка, фіксуючі коміри, післяопераційні пояси, катетери, гігієнічні засоби тощо», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у прикордонному відомстві, до збору допомоги долучились не тільки українці, які проживають за кордоном, а й волонтери, які поширювали інформацію про збір коштів у соціальних мережах.

Начальник управління охорони здоров’я Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Валентин Волоха та начальник Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби полковник Михайло Карнаух, які були присутні під час передачі допомоги, подякували усім небайдужим громадянам.

«Ми не завжди знаємо прізвища людей, які допомагають нам рятувати життя військових. Але ми дуже вдячні кожному з вас за таку гуманну справу», - сказав Волоха.