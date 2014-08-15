Фонд Порошенка взяв під опіку поранених в АТО, які лікуються у Вінницькому госпіталі

Фонд президента України Петра Порошенка на прохання поранених в ході антитерористичної операції бійців з різних регіонів України, які проходять лікування і реабілітацію у Вінницькому військовому госпіталі, організував відвідання та перегляд шоу фонтану Roshen.

Як передає кореспондент УНІАН, підвезення військових разом з медичними персоналом, який супроводжував бійців, здійснювався за допомогою спеціальних автобусів, адже окремі військові не могли самостійно пересуватись через поранення ніг.

На набережній тисячі людей, серед яких було багато дітей у вишиванках, зустрічали бійців. Люди створили живий коридор, яким пройшли поранені хлопці, а люди вітали їх аплодисментами, квітами, вигуками «Герої!» та «Дякуємо!».

Заступник начальника війського-медичного клінічного центру центрального регіону, полковник медичної служби Олександр Столяренко зазначив, що «для того, щоб повернутись з війни, потрібно не лише переїхали із зони бойових дій, потрібно поступово увійти в життя звичайних людей. Сьогодні це новаторський крок з нашого боку. Взагалі-то хворих не вивозять за межі лікувального закладу, але вінниччани продемонстрували величезну підтримку усім пораненим і хворим. Я вважаю, що цей захід дасть їм інші враження, крім війни, болю, госпіталю. Ми живемо в такі часи, коли невідомо, що більше допоможе - медична допомога чи людська вдячність, емоційна підтримка. Це їм потрібно».

Присутні на набережній змогли впродовж години дивитись програми фонтану Roshen, а кульмінацією вечора стала українська програма «Хвилі рідної душі».