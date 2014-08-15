ВР на 5 років продовжила терміни пільгового оподаткування підприємств інвалідів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 270 народних депутатів із 314 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, на період до 1 січня 2020 року (раніше - до 1 січня 2015 року) за нульовою ставкою оподатковується податком на додану вартість постачання товарів (крім підакцизних товарів) і послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їхньою власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50% середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва.