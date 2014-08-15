З зони АТО на сході України в інші регіони переселено понад 89 тис осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник міжвідомчого координаційного штабу, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Стоєцький.

В той же час він повідомив, що з тимчасово окупованого Криму та Севастополя до інших регіонів переселено майже 16,5 тис. осіб.

“Загалом переміщено більш як 105 тис. людей. Кожен третій — це дитина, кожен десятий — інвалід”, - сказав він.

За його словами, найбільше переселенців зі сходу та Криму розміщено в столиці (18,4 тис. осіб), Харківський області 12,3 тис. осіб, Дніпропетровський — 11,17 тис. осіб.

Найменша кількість розселених у Тернопільській, Волинській, Рівненські та Закарпатській областях.

Також Стоєцький повідомив, що зараз в літніх будинках проживає близько 20 тис. переселенців, а наявний резерв дозволяє розмістити у тимчасових оселях до 35 тис. осіб.

При цьому він підкреслив, що необхідно здійснювати пошук житла для переселенців у зимовий період.

В той же час в прес-службі ДСНС повідомили, що на кордоні проведення АТО розгорнуто 6 транзитних пунктів для зустрічі осіб, які переміщуються гуманітарними коридорами. 4 пункти у Донецькій області та 2 пункти у Луганській області.