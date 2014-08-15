З зони АТО на сході України в інші регіони переселено понад 89 тис осіб

12:43, 15 серпня 2014
Країна
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З району проведення Антитерористичної операції на сході України до інших регіонів переселено 89 тис. 187 осіб, в тому числі 30 тис. 858 дітей, 12 тис. 513 інвалідів та осіб похилого віку

Фото ГСЧС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник міжвідомчого координаційного штабу, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Стоєцький.

В той же час він повідомив, що з тимчасово окупованого Криму та Севастополя до інших регіонів переселено майже 16,5 тис. осіб.

“Загалом переміщено більш як 105 тис. людей. Кожен третій — це дитина, кожен десятий — інвалід”, - сказав він.

За його словами, найбільше переселенців зі сходу та Криму розміщено в столиці (18,4 тис. осіб), Харківський області 12,3 тис. осіб, Дніпропетровський — 11,17 тис. осіб.

Найменша кількість розселених у Тернопільській, Волинській, Рівненські та Закарпатській областях.

Також Стоєцький повідомив, що зараз в літніх будинках проживає близько 20 тис. переселенців, а наявний резерв дозволяє розмістити у тимчасових оселях до 35 тис. осіб.

При цьому він підкреслив, що необхідно здійснювати пошук житла для переселенців у зимовий період.

В той же час в прес-службі ДСНС повідомили, що на кордоні проведення АТО розгорнуто 6 транзитних пунктів для зустрічі осіб, які переміщуються гуманітарними коридорами. 4 пункти у Донецькій області та 2 пункти у Луганській області.

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