На Львівщині чоловік постраждав від укусу змії

На Львівщині 46-річний чоловік постраждав від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 серпня о 18.15 до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні у середньому стані тяжкості було госпіталізовано 46-річного жителя села Погар Сколівського району, якого в лісі в плече вкусила змія.