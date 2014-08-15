На Львівщині чоловік постраждав від укусу змії

11:26, 15 серпня 2014
Країна
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На Львівщині з початку теплого сезону вже зафіксовано понад 20 випадків укусів людей зміями

Больница / Фото: Владимира Огнева, vsluh.ru

На Львівщині 46-річний чоловік постраждав від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 серпня о 18.15 до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні у середньому стані тяжкості було госпіталізовано 46-річного жителя села Погар Сколівського району, якого в лісі в плече вкусила змія.

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