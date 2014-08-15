Чому красиві люди рідше хворіють

У дослідженні взяли участь 15 тисяч чоловіків і жінок у віці від 24 до 35 років.

У привабливих людей менше шансів захворіти астмою, діабетом і гіпертонією, з подивом виявили вчені. Чим більш фізично привабливими оцінювалися чоловіки і жінки, тим рідше у них виявлялися проблеми зі здоров'ям, від високого рівня холестерину до депресії, пише Сьогодні.

Вони також відчували себе більш здоровими, менше часу працювали і мали менше фізичних і психічних захворювань протягом життя.

Ці незвичайні результати дало дослідження, проведене в США вченими Університету Цинциннаті. У ньому взяли участь 15 тисяч чоловіків і жінок у віці від 24 до 35 років.

Їх зовнішність оцінювалася за фотографіями іншими учасниками, а кількість хвороб, якими перехворіли люди, вони вказували самі, як і дані про своє нинішнє самопочуття.

Чоловіки і жінки були поділені на 5 категорій - дуже непривабливі, непривабливі, середні, привабливі і дуже привабливі.

Кожне збільшення в рейтингу фізичної привабливості знижувало у чоловіків на 13 відсотків ймовірність високого рівня холестерину, на 20 відсотків - ризик високого кров'яного тиску, на 15 відсотків - депресії, на 23 - СДУГ (синдром дефіциту уваги і гіперактивності).

Жінкам кожне підвищення по сходах привабливості давало такі переваги: на 21 відсоток нижчий ризик високого кров'яного тиску, на 22 відсотки менше шансів мати діабет, на 12 відсотків - астму, на 17 відсотків - депресії, на 18 - СДУГ.

І чоловіки, і жінки, які були оцінені як фізично привабливі, більш позитивно оцінювали своє здоров'я і менше бували на лікарняному у зв'язку з хворобою.

Вони також мали меншу кількість хронічних діагнозів, психологічних розладів і хвороботворних діагнозів в цілому.

Дослідники припускають, що їх результати підтверджують теорію, що привабливість є маркером здорових генів.