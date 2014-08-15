У медичних вишах України знову викладатимуть військову медицину

Як наголосили УНІАН у МОЗ, пичиною цьому стала нестача спеціалістів з військової медицини, адже ще у жовтні 2010 року було ліквідовано кафедри військової підготовки в усіх вищих медичних навчальних закладах, окрім Харківського, Тернопільського та Запорізького державних медичних університетів.

Тому, аби поліпшити цю ситуацію та організувати вивчення студентами предметів військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій, МОЗ України доручило ректорам вищих медичних навчальних закладів унести зміни до чинних навчальних програм.

Зокрема, у вивченні дисципліни «Внутрішня медицина» передбачені теми з військової терапії обсягом 30 годин; у вивченні дисципліни «Хірургія, дитяча хірургія» передбачені теми з військової хірургії обсягом 45 годин; у вивченні дисципліни «Травматологія та ортопедія» передбачені теми з військової травматології обсягом 10 годин; у вивченні дисципліни «Нейрохірургія» передбачені теми з військової нейрохірургії обсягом 5 годин; у вивченні дисципліни «Гігієна та екологія» передбачені теми з військової гігієни обсягом 30 годин; у вивченні дисципліни «Епідеміологія» передбачені теми з військової епідеміології обсягом 6 годин.

Також до переліку курсів на вибір введені відповідні програми військово-медичної тематики. Для цього на базі кафедр Української військово-медичної академії будуть проведені відповідні цикли удосконалення підготовки науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Окрім того, МОЗ України підтримує звернення Міністерства оборони України щодо укомплектування українських військових кадровим і мобілізаційним ресурсом в напрямку розширення мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та відновлення діяльності військових кафедр у вищих медичних навчальних закладах, які розташовані у містах, де функціонують військово-медичні клінічні центри або військові госпіталі. З цією метою фахівці міністерств нині розробляють проект постанови Кабінету Міністрів України про відновлення функціонування військових кафедр у вищих медичних навчальних закладах.