На передовій у зоні АТО гостро не вистачає хірургів

Батальйон “Донбас” невідкладно потребує трьох броньованих та двох звичайних реанімобілів класу “С”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник медичної служби батальйону “Донбас” Юрій Марченко.

Він зазначив, що у воєнних умовах існує таке поняття, як “золота година”, тобто якщо впродовж однієї години пораненим бійцям надається кваліфікована медична допомога, то виживання після поранення становить 80%. Але для цього потрібно, щоб в зоні бойових дій у військових були броньовані реанімобілі, на яких можна було б оперативно вивезти з поля бою поранених і під час вивезення почати надавати медичну допомогу.

Марченко зазначив, що батальйон “Донбас” потребує п'яти реанімобілів: три з них мають бути броньовані для роботи безпосередньо в зоні бойових дій, і два звичайні, які знаходитимуться в так званій зеленій зоні, де немає небезпеки їх враження з боку ворога.

Він розповів, що вартість переобладнання під броньований реанімобіль серійного автомобіля ГАЗ-66 становить 500 тисяч гривень, а сам автомобіль коштує 80-100 тисяч.

Також він зазначив, що на передовій бракує хірургів різного профілю і закликав медиків-добровольців, які мають хірургічну спеціальність, допомогти рятувати життя бійців батальйону.

“Для ефективної роботи в бойових умовах необхідно три броньованих реанімобілі класу “С” і два неброньованих того ж класу. До того ж потрібні спеціалісти різного профілю: анестезіологи, хірурги, які можуть працювати не лише в операційній, але й в польових умовах. Можливості реанімобілів класу “С” дають можливість робити невеликі операції навіть із застосуванням внутрішньовенної анестезії. Але спеціалістів-медиків, які вміють працювати в таких умовах, дуже мало, їх дуже мало призивають, хоча і Міноборони, і Мінохорони здоров'я надсилало нам запит, які нам потрібні спеціалісти. Тому, якщо хтось з хірургів бажає, то ми можемо обговорити це питання”, - сказав Марченко.