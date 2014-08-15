Завтра у північних та Вінницькій областях очікуються грози

За інформацією Гідрометцентру України, завтра, 16 серпня у північних та Вінницькій областях грози, у західній частині в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За таких погодних умов ДАІ України закликає водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

«Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Пам’ятайте, що у дуже сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію. За недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендується обов'язково виділити себе на дорозі. Водії повинні завчасно включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи - по можливості використовувати світлий одяг і світлоповертаючі елементи, що дозволить водіям завчасно побачити їх на дорозі та відповідно зреагувати», - зазначається в повідомленні ДАІ.