«Укроборонпром» до жовтня передасть військовим перші броньовані «швидкі» на базі БТР-4Е

Державний концерн "Укроборонпром" до жовтня передасть українським військовим перші дві броньовані медичні машини БММ-4С, створені на базі БТР-4Е, повідомила прес-служба концерну.

Згідно з повідомленням, у БММ передбачені місця для озброєння, медичного устаткування, нош, контейнера для медикаментів, термоконтейнера, контейнера для систем штучного дихання, дефібриляції й переливання крові та іншого медичного устаткування.

Машина має надійний броньований захист і призначена для надання медичної допомоги і транспортування тяжкопоранених бійців із зони бойових дій, стихійних лих, аварій.

За розрахунками експертів, такий бронетранспортер має бути в кожному батальйоні. Він розглядається як мобільний медичний центр батальйону.

«Наявність БММ-4С у зоні антитерористичної операції істотно підвищить якість медичної допомоги, що там надається», - наголошується в повідомленні.

Зараз БММ проходять державні випробування, після завершення яких українська армія прийме їх на озброєння. Розробником цієї машини є Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова». Серійне виробництво організоване на потужностях головного виробника бронетехніки в Україні “Заводу ім. Малишева”.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, що перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.