Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова продовжить фінансувати транзитні пункти МНС

13 серпня Головне управління МНС України в Донецькій області звернулося до Гуманітарного штабу при Фонді Ріната Ахметова з проханням продовжити фінансування роботи транзитних пунктів зустрічі вимушених переселенців із зони АТО. Штаб прийняв рішення задовольнити запит у повному обсязі - перерахувати 70 тисяч гривень.

Пункти створено 3 липня рятувальниками ДСНС України для зустрічі мешканців східних регіонів, які планують тимчасового покинути території проведення АТО. На території Донецької області розгорнуто 2 табори - у Красноармійську і Волновасі. За час роботи у транзитний пункт у Красноармійську звернулося 838 осіб (з них 285 дітей і 38 інвалідів), у Волновасі - 421 осіб (з них 123 дитини і 30 інвалідів). Гуманітарний штаб фінансує розміщення і харчування переселенців в даних транзитних пунктах.