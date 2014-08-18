Прогноз погоди в Україні на День Незалежності

На День Незалежності по всій території України буде сонячно і тепло, а в цілому літо триватиме як мінімум до кінця серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Він розповів, що пік спеки поточного року вже пройдено: найвищі показники температури цього літа були зафіксовані 14-15 серпня. Зокрема, у Херсонській, Дніпропетровській областях та Криму подекуди була зафіксована температура 40 градусів тепла.

Надалі, стверджує Прокопенко, такої спеки вже не буде, але по всій території України все ще спостерігатиметься літня погода: «Найближчим часом погода в Україні буде формувати область підвищеного атмосферного тиску. Можливе проходження атмосферних фронтів, що зумовлять короткочасні грозові дощі в ряді регіонів».

Сьогодні у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму до кінця дня можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території — без опадів. Температура повітря становитиме вдень 22-27 градусів, в Карпатах прохолодніше — 18-23.

19 серпня в Україні без опадів, лише у східних областях вночі можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 11-16, вдень — 24-29. 20 та 21 серпня в західних областях очікуються грозові дощі. В окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 20 серпня — 24-29, а 21-го не очікуване зниження температури до 20-25 градусів. На решті території опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 12-17, на півдні — 16-21, а вдень — 28-33 градуси, а на сході, Приазов'ї та в Криму — 25-30 градусів.

22 серпня у північних і місцями в центральних областях, а також у західних вночі пройдуть короткочасні грози. На решті території без опадів.

23 серпня по Україні переважно без опадів. В західних областях температура буде вночі 18-14 градусів, вдень — 18-23 градуси. На решті території вночі 13-19, вдень — 21-27.

В Приазов'ї, східних областях та Криму буде дещо тепліше: вночі 15-20 градусів, вдень — 27-31.

Також Прокопенко зазначив, що до кінця серпня збережеться літня погода з незначним коливанням температури повітря і без суттєвих опадів.

Говорячи про погоду на День Незалежності, метеоролог зазначив, що в цей день в Україні буде переважно без опадів, температура повітря вночі 10-16, Приазов'ї і Криму — 18-20, а вдень — 24-30 градусів.

За словами Прокопенка, 1 вересня, за попередніми даними, прогнозуються невеликі короткочасні дощі лише в західних областях, а на решті території без опадів. На заході України денна температура становитиме 20-25 градусів, на решті території України — 27-32.