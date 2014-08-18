За минулий тиждень фонд Ахметова евакуював 3300 людей із зони АТО

З 11 по 17 серпня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював 3300 людей із зони проведення АТО.

З них 1129 – це діти, є літні люди і люди з обмеженими можливостями. Зокрема, 20 людей з інвалідністю вдалося евакуювати з Донецького інтернату до Маріуполя. Також вивезли 15 дітей з важкими патологіями з 5-ої лікарні Донецька до Краматорського будинку дитини. 150 мешканців будинку престарілих переміщено в безпечне місце, йдеться в переданому УНІАН повідомленні фонду.

Основні міста, з яких проводилася евакуація – Донецьк, Єнакієве, Брянка, Стаханов, Первомайськ.

Зросла кількість звернень з Кіровського, Харцизька, Макіївки.

Всього, починаючи з 23 травня 2014 року, фондом Ріната Ахметова евакуйовано 17322 особи, 7749 з них – це діти.

Крім евакуації, Гуманітарний штаб здійснював свою діяльність також за трьома іншими основними напрямами: розселення, доставка гуманітарної допомога в зоні АТО і в місця проживання переселенців, адресна допомога дітям, на лікування, зазначається в повідомленні.