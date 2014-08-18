Завтра починає формуватися перший ешелон Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", завтра, 19 серпня, з ініціативи Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова, починає формуватися перша автоколона гуманітарної допомоги, призначеної для жителів Донецької і Луганської областей. До кінця тижня ешелон вирушить у Маріуполь, де гуманітарний вантаж буде розфасований волонтерами і переданий для подальшого поширення в містах зі складною гуманітарною ситуацією.

До складу першого ешелону Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова входить понад 2 000 тонн гуманітарної допомоги. Це 200 000 шт. продуктових наборів, які призначені для жителів Донецької і Луганської областей. Набори повинні покрити потребу в продуктах на 2 тижні. До їх складу входять у тому числі цукор, крупи, борошно, чай, соки, консерви та макаронні вироби. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, зокрема, Маріуполь, Святогірськ, Курахове, Добропілля, Щастя, а також для інших компактних місць проживання переселенців, будуть передані гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з 3-х осіб. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримають дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5 000 шт.

Всього ж Рінат Ахметов доручив Гуманітарного штабу доставити в Донецьку і Луганську області гуманітарний вантаж в обсязі не менше 10 тисяч тонн.

Нагадаємо, рішення про відкриття найбільшої лінії гуманітарної допомоги було озвучено 14 серпня на прес-брифінгу координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова Римми Філь. За попередніми оцінками, у зоні військових дій зараз знаходиться від 1 до 3 млн. осіб. «У людей немає води, продуктів, ліків, засобів гігієни. Немає грошей, щоб все це придбати. Навіть там, де працюють нечисленні аптеки і магазини. В результаті, не менше 60-70% людей потребують постійної гуманітарної допомоги. А це за найскромнішими оцінками не менше 600 - 700 тисяч осіб. Розуміючи все це, Рінат Ахметов доручив підлеглим доставити 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги, зробити так, щоб кожен, хто опинився в біді, її отримав», - заявила Римма Філь.

Зв'язатися з Гуманітарних штабом можна за безкоштовним номером 0 800 50 9001. Штаб працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok