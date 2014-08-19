Напрямки виїзду із зони АТО на 19 серпня

19 серпня виїзд із зони АТО здійснюється в наступних напрямках:

З МАКІЇВКИ у бік Харкова

з ЄНАКІЄВОГО в бік Ізюму і Красноармійська

з ДОНЕЦЬКА - у Волноваху і Красноармійськ

зі СТАХАНОВА та БРЯНКИ - Артемівськ

зі СНІЖНОГО, ТОРЕЗА та ЗУГРЕСА - Ізюм

Евакуації проводить Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова, тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів.

Щоб записатися на виїзд, телефонуйте на цілодобовий безкоштовний телефон гарячої лінії 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua

У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:

095 199 74 81, 050 620 2915, 063 117 89 01.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok