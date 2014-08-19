Кращий ранковий коктейль для схуднення

Цей напій очищає організм, сприяє схудненню і зміцнює імунітет, а також він допоможе швидко підбадьоритися!

Вживати цей напій найкраще натщесерце, пише Единственная.

Що тобі знадобиться:

мелена кориця;

мед;

лимон;

гаряча вода.

Як готувати:

У гарячу воду кладемо часточку лимона і додаємо мелену корицю. Даємо настоятися і заразом трохи охолонути воді. Коли вода трохи охолола,додаємо ложку меду і випиваємо.

Ефект помітний вже після тижня регулярного застосування.