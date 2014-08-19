Кращий ранковий коктейль для схуднення
11:14, 19 серпня 2014Країна
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У гарячу воду кладемо часточку лимона і додаємо мелену корицю
Фото: УНІАН
Цей напій очищає організм, сприяє схудненню і зміцнює імунітет, а також він допоможе швидко підбадьоритися!
Вживати цей напій найкраще натщесерце, пише Единственная.
Що тобі знадобиться:
мелена кориця;
мед;
лимон;
гаряча вода.
Як готувати:
У гарячу воду кладемо часточку лимона і додаємо мелену корицю. Даємо настоятися і заразом трохи охолонути воді. Коли вода трохи охолола,додаємо ложку меду і випиваємо.
Ефект помітний вже після тижня регулярного застосування.
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