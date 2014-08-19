Кому не можна їсти яблука

Як вважають дієтологи, для яблук практично немає протипоказань, однак люди з гастритами з підвищеною кислотністю шлункового соку, а також ті, у кого виразка шлунка і дванадцятипалої кишки або запальні процеси в підшлунковій залозі, повинні бути обережними зі свіжими яблуками, оскільки вони можуть ускладнити перебіг хвороби, пише ogo.ua.

Під час загострення цих захворювань не варто їсти яблука, так само як і інші овочі та фрукти. Та, проконсультувавшись з лікарем, люди з подібними проблемами можуть їсти солодкі яблука, натерті без шкірки, або печені, з яких попередньо видалено серцевину. Звичайно, вміст вітаміну С у цьому випадку зменшується після теплової обробки, але пептидні, мінеральні солі, фруктові кислоти зберігаються.

Ті, хто має алергію, не повинні їсти червоних яблук, слід надавати перевагу зеленим.

Також і маленьким дітям педіатри радять давати зелені яблука. Тим, у кого цукровий діабет, не можна їсти червоні солодкі яблука. Щодо сушених, то вони зберігають і харчові, і біологічні, і дієтичні властивості свіжих яблук, стверджують спеціалісти.