Ми не можемо повністю відгородити себе від того, що відбувається в світі, події повз не проходять, а це відбивається на нашому здоров'ї і настрої. Як перестати хвилюватися?

У сучасному світі нашу думку з легкістю може змінювати телебачення, журнали і соціальні мережі, пише sunny7.ua.

Щоб перестати переживати від того, що відбувається, необхідно дотримуватися деяких правил:

Тільки позитивне мислення!

Якщо від вас нічого не залежить, немає приводу «доконувати» себе поганими думками і переживати нон-стоп від того, що відбувається. Щоб допомогти собі мислити позитивно, постарайтеся повністю віддатися роботі. По-перше, пропадуть нав'язливі думки, а по-друге, у вас буде гарний результат від такого завзяття і працьовитості.

Без новин

Як правило, у сучасної людини день починається з ранкової газети чи Інтернет-новин. Якщо ви хочете перестати хвилюватися, не рекомендуємо читати вранці і ввечері новини, робіть це в післяобідній час, щоб до вечора заспокоїтися і не мучитися безсонням.

Тільки свою думку!

Тут діє принцип: скільки людей - стільки і думок! І піддаватися впливу кожного - це загрожує наслідками для здоров'я. Не варто свою думку люто висловлювати, вона у вас просто має бути. А взагалі, якщо ви зустрілися з друзями на чашку кави після роботи, поставте заборону на теми, які стосуються політики. Якщо зачепитися, можна до ранку не знайти компроміс.

Менше гаджетів!

Сучасна людина зі всіх сторін обставила себе гаджетами: планшет, комп'ютер, ноутбук на додачу, тому що його зручно носити з кімнати в кімнату, ще й планшет, який з легкістю поміщається в сумку.

А тепер згадайте той час, коли у нас з гаджетів був один домашній телефон і один на вулиці. По-перше, у нас було більше вільного часу, так як ми не сиділи годинами в Інтернеті і не висіли на телефоні, а по-друге, у нас не було приводів для переживань, так як інформація до нас доходила із запізненням.