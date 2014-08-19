МОЗ скасував наказ, який обмежував свободу пересування людей з інвалідністю

Міністерство охорони здоров’я України завдяки втручанню уповноваженого Верховної Ради з прав людини скасувало дискримінаційний наказ, який обмежував свободу пересування людей з інвалідністю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена Валерії Лутковської.

«У ході провадження уповноваженого з прав людини, відкритого за зверненням голови Харківської громадської організації незрячих юристів Олега Лепетюка, було встановлено, що наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 01.06.1988 р. №444 «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки» встановлював широкий перелік медичних станів, наявність яких визначалася як протипоказання до подорожей за кордон як у довго- та короткотермінові відрядження, так і для туристичних подорожей. Відтак, він суперечив положенням Конституції України, положенням і нормам актів міжнародного права та законів України, якими гарантується свобода пересування та забороняється дискримінація, у тому числі за ознакою інвалідності», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Лутковською було направлено подання до міністра охорони здоров’я України Олега Мусія з вимогою скасувати наказ через його неконституційність та через те, що його застосування зумовлює порушення прав і свобод людини.

На виконання подання уповноваженого Міністерством охорони здоров’я було прийнято рішення про скасування згаданого наказу.