У Ліберії через лихоманку Ебола введено комендантську годину і карантин
11:05, 20 серпня 2014Країна
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Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий контакт із кров'ю або виділеннями інфікованої людини
Фото: REUTERS
Влада Ліберії ввела в країні комендантську годину в нічний час через спалах лихоманки Ебола.
Як повідомляє ВВС, у двох регіонах також введено карантин, зокрема в одному районі столиці країни Монровії.
Раніше організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що влада Ліберії не справляється зі спалахом лихоманки, що вже забрала життя понад тисячі людей в Африці.
Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий контакт із кров'ю або виділеннями інфікованої людини.
Як повідомлялося, новий спалах лихоманки Ебола в західній Африці почався з лютого 2014 року.
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