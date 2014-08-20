У Ліберії через лихоманку Ебола введено комендантську годину і карантин

Влада Ліберії ввела в країні комендантську годину в нічний час через спалах лихоманки Ебола.

Як повідомляє ВВС, у двох регіонах також введено карантин, зокрема в одному районі столиці країни Монровії.

Раніше організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що влада Ліберії не справляється зі спалахом лихоманки, що вже забрала життя понад тисячі людей в Африці.

Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий контакт із кров'ю або виділеннями інфікованої людини.

Як повідомлялося, новий спалах лихоманки Ебола в західній Африці почався з лютого 2014 року.