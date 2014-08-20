За добу загинули 9 українських військових та 22 отримали поранення

13:22, 20 серпня 2014
Країна
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Про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко

Фото: УНІАН

За добу загинули 9 українських військових та 22 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу загинули 9 українських військовослужбовців та 22 отримали поранення.

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