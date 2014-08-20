Імбир і куркума - натуральні протизапальні засоби

Відомо багато перевірених натуральних трав, які виявляють протизапальні властивості, не надаючи при цьому руйнівних побічних ефектів, як це буває у разі використання рецептурних засобів, пише nature.health-ua.org.

Ось два простих натуральних інгредієнти, які допоможуть вам знизити запалення без шкоди для вашого організму, який приносять синтетичні препарати.

Імбир - досить ефективний спосіб усунути нудоту, пов'язану з заколисуванням або токсикоз при вагітності, а також знизити рівень холестерину. Однак це не всі переваги цього продукту. Фенольні сполуки, які є основним активним компонентом в корені імбиру, виявляють потужні протизапальні властивості.

Дослідження показали, що корінь імбиру має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Корінь можна вживати в їжу сирим, а також у висушеному та подрібненому вигляді. Порошок може бути доданий до будь-якої страви в якості спеції.

Куркума також є родичем сімейства імбирних. Це дійсно дивовижна спеція, яка мігрувала на західну кухню з країн Індії і Азії.

Сьогодні куркума отримала широке визнання в якості одного з найбільш здорових продуктів харчування у світі.

Куркумін - основний активний фармакологічний агент спеції - показав у багатьох дослідженнях протизапальну дію, що було порівняно з сильнодіючими лікарськими засобами, такими як гідрокортизон і фенілбутазон.