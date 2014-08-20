Імбир і куркума - натуральні протизапальні засоби
Ось два прості натуральні інгредієнти, які допоможуть вам знизити запалення без шкоди для вашого організму, яку приносять синтетичні препарати
Відомо багато перевірених натуральних трав, які виявляють протизапальні властивості, не надаючи при цьому руйнівних побічних ефектів, як це буває у разі використання рецептурних засобів, пише nature.health-ua.org.
Ось два простих натуральних інгредієнти, які допоможуть вам знизити запалення без шкоди для вашого організму, який приносять синтетичні препарати.
Імбир - досить ефективний спосіб усунути нудоту, пов'язану з заколисуванням або токсикоз при вагітності, а також знизити рівень холестерину. Однак це не всі переваги цього продукту. Фенольні сполуки, які є основним активним компонентом в корені імбиру, виявляють потужні протизапальні властивості.
Дослідження показали, що корінь імбиру має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Корінь можна вживати в їжу сирим, а також у висушеному та подрібненому вигляді. Порошок може бути доданий до будь-якої страви в якості спеції.
Куркума також є родичем сімейства імбирних. Це дійсно дивовижна спеція, яка мігрувала на західну кухню з країн Індії і Азії.
Сьогодні куркума отримала широке визнання в якості одного з найбільш здорових продуктів харчування у світі.
Куркумін - основний активний фармакологічний агент спеції - показав у багатьох дослідженнях протизапальну дію, що було порівняно з сильнодіючими лікарськими засобами, такими як гідрокортизон і фенілбутазон.