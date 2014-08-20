Завтра на заході та півночі України очікуються сильні зливи, подекуди град і шквали

Синоптики прогнозують, що завтра, 21 серпня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть грози, в окремих районах сильні зливи, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; у Київській, Чернігівській та Черкаській областях вдень місцями гроза.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Крім того, повідомляється, що 20-22 серпня на річках Закарпаття та річках басейнів Сяну і Дністра (Львівська та Івано-Франківська область) очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.