Санаторій «Сенетатя» в Одеській області отримає фінансування на переселенців зі Східної України

На розгляді у штабу перебувало звернення керівництва бази з проханням покрити борг у розмірі понад 2,5 млн грн. Гуманітарний штабтакож профінансує і подальше перебування людей у санаторії до кінця сезону.

Раніше адміністрація санаторію «Сенетатя» понад 2 місяці просила місцеву владу допомогти у забезпеченні санаторію або ж сплатити борги постачальникам за продукти харчування, розповідає Лілія Бринзан, директор санаторію «Сенетатя»: «Ми зі свого боку не збиралися виганяти людей, намагалися вирішувати ситуацію позитивно, поки не склалася критична ситуація. Спасибі Фонду Ріната Ахметова, який зміг оперативно відгукнутися на наш запит».

В санаторії ще з червня проживають 399 осіб. В основному, це сім'ї з дітьми, діти і дорослі з інвалідністю, які при допомозі волонтерів переїхали в Сергіївку з Луганської та Донецької областей, і потребують особливого догляду. «Сенетатя» якраз надає супровід людям з особливими потребами.

Ірина Іванова, мешканка Донецька: «Звичайно, дуже страшно, коли проїжджаєш блок пости. Але все пройшло нормально і коли ми сіли в поїзд - стало легше на душі. А по приїзду сюди з'явилося дивне відчуття умиротворення. Навіть дивно, що ніхто не стріляє - це таке щастя. Цінуйте цей час».

Ті, хто приїхав в санаторій зовсім недавно, зізнаються, що кращими моментами за останній час для них стали - тепле море, гарячий пісок і спокійний сон без пострілів і вибухів за вікном.

Оксана Павлюк, мешканка Донецька: «Ми стали хоч спати спокійно, адже тут чисте повітря, приємна атмосфера і добрі люди. Ми дуже швидко адаптувалися до цієї місцевості і у нас з'явилися зовсім інші турботи - ми щасливі, що ми тут».

«Багатьом переселенцям, особливо інвалідам, не так легко адаптуватися на новому місці. Але в складній ситуації намагаються самоорганізовуватися», - розповідає волонтер-координатор, Вікторія Шеремет, що 2 місяці тому як приїхала з Донецька.

Волонтери, які привезли людей-інвалідів з Донецька, змогли забезпечити їх медикаментами, засобами особистої гігієни. Але зібрати суму в декілька мільйонів гривень їм виявилося не під силу. Тому вони стали звертатися за допомогою до місцевої влади і благодійних організацій.

Олег Дрюма, президент Європейської асоціації прав інвалідів: «Зовсім недавно до нас звернувся Фонд Ріната Ахметова і підтвердив прийняте рішення - оплатити перебування переселенців в санаторії «Сенетатя». Від імені 115 громадських організацій людей з інвалідністю - членів Національної Асамблеї інвалідів України - висловлюємо щиру подяку Рінату Ахметову за це рішення і за ту величезну роботу, яку робить фонд, надаючи практичну допомогу людям, постраждалим в зоні АТО, зокрема, в організації евакуації на Донбасі людей з інвалідністю та членів їх сімей. Особлива подяка за прийняте Гуманітарним штабом рішення про фінансування проживання та харчування переселенців із зони АТО. На жаль, у держави досі немає чіткої і прозорої стратегії або програми, спрямованої на допомогу людям, які змушені покинути свої будинки і виїхати з даних регіонів, в надії зберегти своє життя і життя своїх рідних».

Також у селищі Сергіївка фонд Ріната Ахметова сплатив борг і перебування вимушених переселенців на базі відпочинку «Медик-2», які перебували там ще з 7-го червня. Минулого тижня за допомогою волонтерів і транспорту Гуманітарного штабу в «Медик - 2» були доставлені ще понад 100 осіб із Донецька та прилеглих міст.

Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова продовжує евакуацію і розміщення переселенців, надає гуманітарну та адресну допомогу. Для цього цілодобово працює гаряча лінія 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарного штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok