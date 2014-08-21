Як чистити печінку за допомогою соків

Якщо у вас проблеми з печінкою, то лікування медичними препаратами може виявитися не достатньо. В якості профілактики можна очистити печінку овочевими соками. Краще пити свіжі соки, тому що в їх складі міститься більше корисних речовин, ніж у консервованих, пише infokava.com.

Якщо ви захочете швидко очистити печінку соками, то потрібно знати, що вони можуть викликати неприємні, а іноді і болісні відчуття. Але коли вона повністю очиститься - болі підуть.

Для очищення потрібно взяти сік лимона, гарячу воду і суміш соків (буряковий, огірковий, морквяний). Потім змішати сік лимона з 0,5 літрів води і пити три рази на день, паралельно потрібно приймати і суміш з овочевих соків. Такі процедури здатні очистити печінку за кілька днів. Будьте здорові!