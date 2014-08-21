Кефір допоможе домогтися ідеальної фігури

Не всі знають, що кефір належить до малокалорійних і дуже корисних для здоров'я кисломолочних продуктів. Тому, якщо ви виберете дієту, до складу якої входить кефір, то не тільки швидко скинете вагу, але нормалізуєте роботу всього кишечника.

Найпростішою дієтою, що допомагає скинути до трьох кілограм за три дні, називається моно дієта. Під час неї дозволяється пити лише кефір, сік, зелений чай без цукру, але не більше трьох днів сидіти на ній категорично заборонено. Це навіть не дієта, а свого роду розвантажувальні дні, що допоможуть очистити організм від шлаків, пише directpress.ru.

Швидко допоможе схуднути також кифірно-фруктова дієта. Тут протягом п'яти днів можна їсти фрукти і пити кефір, але будьте обережні, бо він поєднується не зі всіма продуктами, наприклад, ідеальним варіантом будуть яблука, а от від винограду і бананів краще відмовитися.

Кефір і гречка допоможе позбутися від десяти кілограм зайвої ваги всього за два тижні. Гречка може бути відварена, а можна її промити і залити кефіром на ніч і їжа на весь день готова.

Після рясних і багатих їжею свят корисно влаштовувати розвантажувальні дні. На сніданок склянку кефіру і один сухар, на полудень - два яблука з кефіром, на обід - салат з капусти, вона до того ж добре виводить радіонукліди, а на вечерю - 50 грам нежирного сиру і склянку кефіру. Дієтологи також рекомендують для поліпшення травлення робити розвантажувально-кефірні дні раз в тиждень або десять днів.