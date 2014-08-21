Керівникам медзакладів рекомендують сприяти працевлаштуванню медиків – переселенців із зони АТО

Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало керівникам закладів охорони здоров’я, безпосередньо підпорядкованих МОЗ, та закладів охорони здоров’я сфери управління структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних і міських держадміністрацій, сприяти працевлаштуванню медиків, які не звільнились за основним місцем роботи та виїхали із зони АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у випадку відсутності у працівників закладів охорони здоров’я, які переміщуються із зони АТО, окремих документів, необхідних для працевлаштування, вони можуть використати інформацію Автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних і науково-педагогічних працівників, яка функціонує у сфері охорони здоров’я, зокрема підтвердження факту роботи у закладах охорони здоров’я, наявність відповідної освіти, атестація та підвищення кваліфікації за певною спеціальністю (спеціальностями) тощо.

Окрім цього, інформація Автоматизованої бази даних може бути використана керівниками закладів охорони здоров’я для аналізу наявності вакантних посад при вирішенні питань щодо можливості працевлаштування працівників закладів охорони здоров’я, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції.

МОЗ має право видавати працівникам закладів охорони здоров’я та освіти довідки щодо включення їх до Автоматизованої бази даних. Для отримання зазначеної інформації особі, що її потребує, необхідно звернутися з відповідною заявою до державного підприємства «Укрмедреєстр» за адресою: Київ, вул. Грушевського, 7 та пред’явити документ, що засвідчує особу. Телефон для довідок: (044) 227-41-75.

Станом на 20 серпня вже 20 медикам – переселенцям із зони АТО видано такі довідки.

Автоматизована база даних створена відповідно до наказу МОЗ від 19 грудня 2006 року № 842 «Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 січня 2007 року № 18/13285. Це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного галузевого обліку керівників, професіоналів, фахівців за напрямом «Медицина» і «Фармація», які працюють в органах управління та закладах, підприємствах, установах охорони здоров'я сфери управління МОЗ України.

Автоматизована база даних містить інформацію про паспортні дані працівників закладів охорони здоров’я, посади, які вони обіймають, наявність відповідної освіти, атестацію за певною спеціальністю (спеціальностями) тощо.