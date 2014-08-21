Працюючим батькам-вихователям дітей-сиріт нададуть відпустку

Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив розроблений Міністерством соціальної політики України законопроект „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

Як повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денісова, документ передбачає надання працюючим батькам-вихователям, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу, права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

На сьогодні питання надання такої відпустки цій категорії батьків законодавчо не врегульовано. У Кодексі законів про працю та Законі України „Про відпустки” право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мають тільки прийомні батьки та опікуни. В разі ухвалення відповідного законопроекту Верховною Радою, батьки-вихователі отримають рівні з іншими батьками соціальні гарантії.

Як зазначила Денісова, це питання необхідно вирішувати терміново, адже станом на 1 липня цього року в Україні функціонує 881 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 5 тис. 840 дітей, з них 47 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 53 дитини віком до трьох років.