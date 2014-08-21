Із Криму та з району проведення АТО переселено 119,5 тис. громадян

На сьогодні з окупованих РФ Криму та Севастополя, а також з району проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 119 тис. 507 громадян.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з посиланням на дані Міжвідомчого координаційного штабу, згідно з оперативною інформацією, загальна кількість громадян України, які переселені з АРК та Севастополя до інших регіонів, становить 16 тис. 808 осіб, у тому числі 4 тис. 4677 дітей,1 тис. 194 інваліда та особи похилого віку.

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 102 тис. 699 осіб, у тому числі 35 тис. 207 дітей, 14 тис. 740 інвалідів та осіб похилого віку.

За добу – 3 тис. 321 особа, у тому числі 1 тис. 196 дітей, 456 інвалідів та осіб похилого віку.

Найскладніша ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення складається у місті Київ (прийнято 21 тис. 292 особи), Дніпропетровській (14 тис. 236 осіб), Запорізькій (14 тис. 364 особи), Харківській області (13 тис. 775 осіб), Одеській (7 тис. 973 особи), Полтавській (6 тис. 680 осіб), Київській (5 тис. 460 осіб) та Львівській (4 тис. 578 осіб) областях. Найменша кількість розселених у Тернопільській (858 осіб), Волинській (869 осіб), Рівненській (1007 осіб) та Закарпатській (1141 осіб) областях.