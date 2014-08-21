Перший ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова відправляється на Схід

Після закінчення моніторингу вмісту машин незалежними спостерігачами зі сторони МНС України та УВКБ ООН перша автоколона гуманітарної допомоги у складі 60 вантажівок відправиться в Маріуполь, де гуманітарний вантаж буде розфасований волонтерами і переданий для подальшого поширення в містах зі складною гуманітарною ситуацією.

По дорозі на Маріуполь автоколона зробить зупинку в Запоріжжі, де до рейсу приєднаються ще 2 машини з гуманітарною допомогою, яка була зібрана підприємствами СКМ і жителями міста.

У суботу, 23 серпня, в Маріуполі почнеться розвантаження машин і розфасовка вмісту в продуктові пакети. З цією метою залучено 570 волонтерів.

До складу першого ешелону Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова входить понад 2 000 тонн гуманітарної допомоги. Це 200 000 шт. продуктових наборів, які призначені для жителів Донецької і Луганської областей. Набори повинні покрити потребу в продуктах на 2 тижні. До їх складу входять у тому числі цукор, крупи, борошно, чай, соки, консерви та макаронні вироби. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, зокрема, Маріуполь, Святогірськ, Курахове, Добропілля, Щастя, а також для інших компактних місць проживання переселенців, будуть передані гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з 3-х осіб. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримають дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5 000 шт.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗМІ:

У Дніпропетровську захід відбудеться за участю Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова, представників МНС України, УВКБ ООН.

Дата і час - 22 серпня, 09:00-10:00. Місце - Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 114.

У Запоріжжі захід відбудеться за участю волонтерів, які збирали допомогу, голови Запорізької облдержадміністрації Валерія Баранова та генерального директора ВАТ «Запоріжсталь» Ростислава Шурми.

Дата і час - 22 серпня, 12:30-13:30. Місце - Запоріжжя, проспект Маяковського, каскад фонтанів «Веселка».

У Маріуполі прес-тур розпочнеться 23-го серпня, о 09:00 на ринку «Азовський». Журналісти і керівництво Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова подивляться, як відбувається розвантаження і розфасовка гуманітарної допомоги і відправка в найближчі пункти роздачі. У плані прес-туру також відвідування однієї із баз відпочинку, де тимчасово живуть переселенці з Донецької області.

Необхідна акредитація за телефонами: 050 347 59 30, 050 474 34 42.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12