У Полтавській області захворюваність на грип зросла

У Полтавській області через зростання захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції припинено заняття в 48 школах області.

Про це повідомляє прес-служба Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За їх даними, згідно з розпорядженням місцевих органів виконавчої влади і з метою профілактики з виникнення епідемії грипу, припинено заняття в 48 школах області, зокрема в Лубенському районі – в 42-х, в Миргородському районі – в 1-ій, в Полтавському районі – в 1-ій, в Котельовському районі – в 1-ій і у Великобагачанському районі – в 3-х. Ситуація перебуває під контролем Головного управління охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації.