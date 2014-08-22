Майже по всій Україні оголошено штормове попередження

12:50, 22 серпня 2014
Країна
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22 серпня в західних, північних, більшості центральних областей, на Одещині й Миколаївщині грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

Фото: УНІАН

ДАІ звертає увагу водіїв, що Гідрометцентр на сьогодні, 22 серпня, оголосив майже на всій території України штормове попередження.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Департаменту ДАІ МВС України.

«За інформацією Гідрометцентру України, 22 серпня в західних, північних, більшості центральних областей, на Одещині й Миколаївщині грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 23 серпня в Україні, крім північних та більшості центральних областей, місцями короткочасний дощ, гроза», - зазначили в Державтоінспекції.

За таких погодних умов ДАІ України закликає водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом, не перевищувати швидкості, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, відмовитися від ризикованих маневрувань.

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