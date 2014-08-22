13 речей, які не варто говорити людям в депресії

Ця стаття - крик душі всіх, хто пройшов пекло депресії. Просто не треба, не треба так з нами говорити! Пише 4vlada.com з посиланням на AdMe.ru і радить прислухатися до цих порад і бути більш чуйними з близькими, які переживають цю нелегку хворобу.

«Та нічого, у деяких проблеми гірше, ніж у тебе»

Чувак, той факт, що у кого-то проблем більше, не змусить мої проблеми зникнути!

Краще скажи мені: «Мені так шкода, що тобі погано. Чим тобі допомогти?»

«Повір, завтра тобі стане краще»

Депресія - це не те, що проходить за одну ніч!

Скажи так: «Справлятися з цим крок за кроком, а я буду поруч з тобою, щоб допомогти».

«Життя несправедливе»

І як це допоможе мені почувати себе краще? Такими словами ти тільки погіршує ситуацію, принижуючи мої переживання.

Скажи: «Мені так шкода, що тобі доводиться проходити через це. Разом ми впораємося».

«Ти просто повинна змиритися з цим»

Людина, у якої депресія, вже намагається миритися з нею. Кожен день. Так, як може. Радячи їй таке, ти неначе говориш, що вона погано справляється.

Краще скажи: «Тобі не треба справлятися з труднощами одній. Я допоможу тобі».

«Життя триває»

Ну так, безумовно, життя триває. Але почувши таке, першим ділом я думаю, що зі своєю депресією я заважаю тобі жити.

Просто скажи мені: «У твоєму житті є багато речей, заради яких варто жити. Давай разом заново відкриємо їх».

«Я знаю яке тобі, у мене одного разу теж була депресія»

Не всі однаково добре справляються з труднощами. Пора це вже зрозуміти. Знову ж, подібна кинута фраза начебто применшує силу страждань. Депресія - це «трохи» складніше, ніж поганий настрій чи поганий день.

Краще так: «Я навіть уявити не можу, через що ти проходиш, але я з усіх сил намагаюся тебе зрозуміти».

«Тобі не здається, що ти ведеш себе як егоїст»

Швидше за все, людина з депресією і так кожну хвилину критикує себе, так що не підливати масла у вогонь. І запам`ятай: депресія - це не вибір. Ніхто за власним бажанням не опиняється там.

Мені хочеться почути це: «Мені тебе не вистачає. Чим тобі допомогти?»

«Сходи повеселися, пропусти стаканчик і забудь про це»

Скільки можна повторювати: депресія - це не просто поганий день. Це як тисяча поганих днів поспіль без шансу на світло в кінці тунелю.

Такий варіант краще: «Мені б хотілося проводити більше часу з тобою. Може вип`ємо кави і побалакаємо по душам?»

«Друже, ти - мов з хреста знятий»

Людина в депресії кожну хвилину бореться сама з собою, намагаючись вилізти з трясовини негативу.

Найменше зараз вона хоче почути, що вона дратує когось.

Краще скажи так: «Не люблю бачити тебе таким сумним. Давай як-небудь виправимо це».

«Через що тобі взагалі засмучуватися?»

Депресія не завжди викликана якоюсь дуже поганою пригодою. Іноді вона просто трапляється. Це не означає, що це несерйозно.

Треба сказати: «Пробач, що не відразу зрозумів, що тобі так погано. Не хвилюйся, я поруч».

«Перестань жаліти себе»

Депресія і «жаліти себе» - це дві великі різниці. Хоча часто вони йдуть нога в ногу.

Скажи мені: «Я бачу, як тобі складно доводиться. Що я можу зробити, щоб допомогти?».

«Тобі потрібно почати бігати»

Під час депресії дуже складно взагалі щось почати.

Краще скажи: «Мені потрібна компанія для прогулянок. Підемо погуляємо разом».

«Ти сильний, ти впораєшся»

Депресія кого завгодно зробить слабким і безпорадним.

Просто скажи: «Я вірю в тебе і вірю, що ти впораєшся. Ти не один, я буду поруч».

І ще, не забувайте, будь ласка, що депресія - це серйозне захворювання, якщо ваш близька людина страждає цією недугою, подбайте про те, щоб вона звернувся до лікаря, і будьте поруч з нею в цей момент.