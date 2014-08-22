Перший ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова сьогодні ввечері буде в Маріуполі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні, 22 серпня, з Дніпропетровська до Маріуполя відправився перший ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з допомогою, призначеною для жителів Донецької і Луганської областей. Напередодні весь гуманітарний вантаж, а це більш як 2000 тонн продовольства, дитячого харчування, засобів гігієни, перевірили представники Головного управління МНС у Дніпропетровській області та офісу регіонального представника управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Представник УВКБ ООН Олена Шаповалова зазначила: «Ми працюємо тут як спостерігачі. Перевіряємо гуманітарний вантаж перед відправленням його в Маріуполь: чи відповідає заявленим у документах реальному вантажу і сертифікатам якості, а також перевіряємо наявність дозвільної документації. Перевірка пройшла успішно. Якість вантажу та всі інші питання нарікань не викликали».

Відповідність всім необхідним нормам підтвердив також Ігор Волошин, заступник начальника Головного управління Ресурсного забезпечення Дніпропетровської області.

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: «Тепер, коли гуманітарний вантаж перевірений, і ми отримали підтвердження, що товар відповідає всім стандартам, автоколона з Дніпропетровська відправляється в Маріуполь, де завтра зранку волонтери почнуть розвантажувати і розфасовувати вміст за індивідуальними продуктовими, гігієнічними та дитячими наборами. Далі машини з вже упакованою допомогою поїдуть до міста у зоні військових дій, звільнені міста і місця компактного проживання переселенців - туди, де ця допомога зараз вкрай необхідна. За різними оцінками, це від 1 до 3 млн. осіб. За найскромнішими оцінками, обсяг необхідної гуманітарної допомоги становить близько 10 тис. тонн на тиждень або 40 тис. тонн в місяць. Сумарний обсяг заявленої української, російської допомоги і допомоги, яку регулярно завозять на Донбас благодійні та волонтерські організації, не перевищує 5 тис. тонн. Тому Рінат Ахметов доручив своєму Гуманітарного штабу надіслати не менше 10 тис. тонн гуманітарної допомоги».

Перший ешелон допомоги у складі 200 000 продуктових наборів повинен покрити потребу на 2 тижні. До складу наборів входять у тому числі цукор, крупи, борошно, чай, соки, консерви та макаронні вироби. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, зокрема, Маріуполь, Святогірськ, Курахове, Добропілля, Щастя, а також для інших компактних місць проживання переселенців, будуть передані гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з 3-х осіб. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримають дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5 000 шт.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Станом на сьогодні, Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 19 260 осіб, у тому числі близько 8 620 тисяч дітей. У місцях компактного проживання розміщено 5 900 осіб, у тому числі на базах підприємств Групи СКМ.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.