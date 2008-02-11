11 лютого - Всесвітній день хворого

Всесвітній день хворого було встановлено 13 травня 1992 року папою Іоанном Павлом II. Відзначається католиками у день Лурдської Богоматері.

У спеціальному посланні папи йшлося про те, що щорічне святкування Всесвітнього дня хворого має свою мету: дати відчути співробітникам численних медичних католицьких організацій, віруючим, усьому цивільному суспільству необхідність забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.

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