11 лютого - Всесвітній день хворого
10:41, 11 лютого 2008Країна
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Встановлено 1992 року
Всесвітній день хворого було встановлено 13 травня 1992 року папою Іоанном Павлом II. Відзначається католиками у день Лурдської Богоматері.
У спеціальному посланні папи йшлося про те, що щорічне святкування Всесвітнього дня хворого має свою мету: дати відчути співробітникам численних медичних католицьких організацій, віруючим, усьому цивільному суспільству необхідність забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.
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