У Києві відкриють 12 міні-амбулаторій сімейного типу

Це будуть пункти першої та безплатної медичної допомоги. У такий спосіб у Шевченківському районі хочуть розвантажити місцеві поліклініки.

Чиновники обіцяють: вже за два роки мешканці зможуть без тисняв та черг обстежитися, а в разі потреби, отримати довідку чи лікарняного листа. Також в амбулаторіях городяни зможуть пройти нескладні лікувальні процедури.

Відкрити медпункти обіцяють у кожному мікрорайоні. Поки що керівництво Шевченківської адміністрації вивільняє під це приміщення. Майбутні амбулаторії будуть винятково районною власністю. Тоді як решта поліклінік нині підпорядковуються містові.

5 канал