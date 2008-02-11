У Києві відкриють 12 міні-амбулаторій сімейного типу
10:44, 11 лютого 2008Країна
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Хочуть розвантажити місцеві поліклініки
Це будуть пункти першої та безплатної медичної допомоги. У такий спосіб у Шевченківському районі хочуть розвантажити місцеві поліклініки.
Чиновники обіцяють: вже за два роки мешканці зможуть без тисняв та черг обстежитися, а в разі потреби, отримати довідку чи лікарняного листа. Також в амбулаторіях городяни зможуть пройти нескладні лікувальні процедури.
Відкрити медпункти обіцяють у кожному мікрорайоні. Поки що керівництво Шевченківської адміністрації вивільняє під це приміщення. Майбутні амбулаторії будуть винятково районною власністю. Тоді як решта поліклінік нині підпорядковуються містові.
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