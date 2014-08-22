За минулу добу на сході України отримали поранення 23 українських військових

15:48, 22 серпня 2014
Країна
0

Про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко

Фото: УНІАН

За минулу добу в Луганській і Донецькій областях загинули четверо українських військовослужбовців та 23 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу загинули 4 українських військовослужбовців та 23 отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter