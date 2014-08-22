За минулу добу на сході України отримали поранення 23 українських військових
15:48, 22 серпня 2014Країна
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Про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
За минулу добу в Луганській і Донецькій областях загинули четверо українських військовослужбовців та 23 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу загинули 4 українських військовослужбовців та 23 отримали поранення.
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