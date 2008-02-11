На Полтавщині почали реформувати медицину

У Полтавській області розпочалася реалізація проекту "Сприяння реформуванню вторинної медицини в Україні", який розроблений Євросоюзом.

Як повідомила журналістам заступник голови Полтавської облдержадміністрації Надія М’ЯКУШКО, в рамках проекту проходитимуть заходи з навчання медичних працівників, а також впроваджуватимуться європейські системи контролю за якістю надання медичних послуг.

“Треба відзначити, що в рамках програми, особлива увага приділятиметься сільській глибинці, де проблема отримання якісної і своєчасної медичної допомоги залишається найгострішою вже тривалий період”, - заявила Н.М’ЯКУШКО.

“Система лікувально-профілактичних закладів області, які надають медико-санітарну допомогу на селі становить 740 фельдшерсько-акушерських пунктів, 172 сільських лікувальних амбулаторії. Вторинну спецмеддопомогу сільські жителі одержують в 25 центральних районних лікарнях. Найбільша проблема у селах залишається така ж - забезпечення жителів сіл первинною медико-санітарною допомогою. У деяких селах з населенням до 1000 чоловік немає ФАП, тому працюватимемо над розширенням ділянок обслуговування”, - заявив начальник управління охорони здоров`я Полтавської ОДА Віктор ЛИСАК. За його словами, за останні три роки за рахунок держбюджету в області повністю обладнано 58 ФАПів, на що витрачено 1,4 млн. грн., більш як 6,7 млн. грн. використано на переобладнання амбулаторій.

У проекті ЄС "Сприяння реформуванню вторинної медицини в Україні" Полтавській області відведена роль пілотної області. Окрім Полтавської області в проекті беруть участь Харківська і Житомирська області.