Зареєстрована перша смерть від пасивного куріння
Це сигнал для борців за права населення
Молода офіціантка, яка страждала на астму, померла через 20 хвилин після початку своєї зміни. Медики припускають, що провиною всьому - тютюновий дим. Природно, сама жінка не палила - це б її убило. Але простої стриманості опинилося недостатньо. Жінка працювала в барі, де клієнти, а приміщення погано провітрювалося. Надихавшись тютюнового диму, жінка померла від присткпу астми.
Тіло померлої офіціантки обстежував фахівець університету Мічігану професор Кенет Розенман. Згідно його звіту, в барі, де працювала жінка, було сильно накурено. Це і викликало напад астми.
Ще в 2006 році в медичних звітах з`явилися вказівки на те, що пасивне куріння може викликати хвороби серця і рак легенів. Але прямих підтверджень смертельної небезпеки пасивного куріння поки не було. Тепер професор Розенман і його колеги вважають, що отримали достатньо доказів.
Крім того, Розенмана турбує довгостроковий вплив пасивного куріння на здорових людей. За його словами, цей смертельний випадок - перший дзвінок для профспілок і борців за права населення.
У США 23 штати вже прийняли заборону куріння в ресторанах і барах. Штат Мічіган в цей список не входить. Власники місцевих точок громадського харчування активно борються проти заборони, оскільки бояться миттєвого відтоку клієнтів, які палять. Але, на думку Розенмана, заборона, навпаки, заманить у ресторани величезну кількість некурящих.