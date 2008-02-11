Зареєстрована перша смерть від пасивного куріння

Молода офіціантка, яка страждала на астму, померла через 20 хвилин після початку своєї зміни. Медики припускають, що провиною всьому - тютюновий дим. Природно, сама жінка не палила - це б її убило. Але простої стриманості опинилося недостатньо. Жінка працювала в барі, де клієнти, а приміщення погано провітрювалося. Надихавшись тютюнового диму, жінка померла від присткпу астми.

Тіло померлої офіціантки обстежував фахівець університету Мічігану професор Кенет Розенман. Згідно його звіту, в барі, де працювала жінка, було сильно накурено. Це і викликало напад астми.

Ще в 2006 році в медичних звітах з`явилися вказівки на те, що пасивне куріння може викликати хвороби серця і рак легенів. Але прямих підтверджень смертельної небезпеки пасивного куріння поки не було. Тепер професор Розенман і його колеги вважають, що отримали достатньо доказів.

Крім того, Розенмана турбує довгостроковий вплив пасивного куріння на здорових людей. За його словами, цей смертельний випадок - перший дзвінок для профспілок і борців за права населення.

У США 23 штати вже прийняли заборону куріння в ресторанах і барах. Штат Мічіган в цей список не входить. Власники місцевих точок громадського харчування активно борються проти заборони, оскільки бояться миттєвого відтоку клієнтів, які палять. Але, на думку Розенмана, заборона, навпаки, заманить у ресторани величезну кількість некурящих.

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