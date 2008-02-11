Грейпфрути перешкоджають переходу гепатиту С у хронічну форму

Флавоноїд нарінгін (flavonoіd narіngenіn), що надає грейпфруту гіркуватого присмаку, сповільнює поширення вірусу гепатиту С в організмі, встановили лікарі Массачусетського шпиталю (Massachusetts General Hospіtal Center for Engіneerіng іn Medіcіne, США).

На їхню думку, поєднання цієї речовини з традиційними противірусними препаратами може зменшувати складність захворювання й перешкоджати переходу гепатиту С у хронічну форму, повідомляє журнал Hepatology.

За даними Раймонда Чанга (Raymond Chung) та його колег, флавоноїд нарінгін знижує рівень ліпопротеїнів дуже низької щільності (так званого "поганого" холестерину), що відіграють основну роль у виділенні вірусу гепатиту С із зараженої клітини і його проникненні в здорові клітини.

Експерименти показали, що під дією речовини виділення вірусу з інфікованих клітин знижується на 80%.

За статистикою, на гепатит С заражається більше 3% населення планети, причому в переважній більшості випадків хвороба переходить у хронічну форму. Хронічний гепатит С може призводити до розвитку цирозу й раку печінки.

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