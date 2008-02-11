В Одесі школярка померла від ускладнень після грипу

В Одесі учениця 10 класу померла від ускладнень після грипу. "Дівчинка тиждень не відвідувала школу, 8 лютого вийшла на заняття, вважаючи, що видужала, проте увечері в неї різко підскочила температура. Викликана на допомогу "швидка" вже не змогла її врятувати", - повідомила директор гімназії Валентина СЄБОВА.

За словами завідувачки епідеміологічним відділом обласної СЕС Людмили КРАСНИЦЬКОЇ, "летальних випадків у результаті захворювання на грип в Одесі не було багато років".

Медики судмедекспертизи відзначають, що "грип в першу чергу небезпечний для людей похилого віку, у яких уражені внутрішні органи, і трохи менше для дітей". Мерія Одеси і санепідемстанція ввели з 11 лютого карантин в усіх школах і дошкільних установах міста.

Хвиля грипу вже накрила Україну. Не працюють школи і дошкільні заклади Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Луцька, Рівного, Чернігова, Вінниці, Луганської і Дніпропетровської областей, оскільки саме серед дітей до 14 років відмічено різке зростання захворювань. На час карантину обмежено проведення масових заходів для дітей.

med2.ru