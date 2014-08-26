Президент присвоїв почесне звання «Мати-героїня» понад 3 тисячам українок

13:02, 26 серпня 2014
Країна
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Вони народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей

Фото: УНІАН

Президент України Петро Порошенко підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 3 тисячам багатодітним жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Як повідомляє прес-служба президента, відзначені цим почесним званням матимуть змогу отримати передбачену чинним законодавством одноразову винагороду в розмірі понад 12 тис. грн.

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