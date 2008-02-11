Відбудеться підписання угоди з урядом Японії про надання гранту на обладнання для дитячих лікарень

Завтра, 12 лютого, о 9.45 відбудеться урочиста церемонія підписання Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Японії про надання грантової допомоги на реалізацію другої фази проекту поліпшення медичного обладнання для дитячих лікарень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, з української сторони угоду підпише міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, з японської - Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Й.В. Муцуо МАБУЧІ.

Місце проведення церемонії: вул. Грушевського 12/2, зал колегії, 4-й поверх (зал колегії Мінекономіки)

З питань акредитації представників ЗМІ необхідно звертатися до прес-служби Мінекономіки за тел. 253-72-35, або надсилати заявку на електронну адресу press@me.gov.ua.

Акредитація триватиме сьогодні до 19.00.