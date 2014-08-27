27 серпня виїзд із зони АТО здійснюється за наступними маршрутами

Як повідомили УНІАН у Прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова інформує про такі маршрути, за якими 27 серпня здійснюється виїзд із зони АТО:

Макіївка - Донецьк - Красноармійськ

Макіївка - Донецьк - Ізюм

Єнакієве - Ізюм

Єнакієве - Красноармійськ

Харцизьк - Красноармійськ

Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів.

Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001

або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua.

У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Станом на сьогодні, Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 21 228 осіб, у тому числі близько 9 369 тисяч дітей. У місцях компактного проживання розміщено 6 136 осіб, у тому числі на базах підприємств Групи СКМ.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok