27 серпня виїзд із зони АТО здійснюється за наступними маршрутами
Гуманітарних штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 21 228 осіб, у тому числі близько 9 369 тисяч дітей
Як повідомили УНІАН у Прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова інформує про такі маршрути, за якими 27 серпня здійснюється виїзд із зони АТО:
Макіївка - Донецьк - Красноармійськ
Макіївка - Донецьк - Ізюм
Єнакієве - Ізюм
Єнакієве - Красноармійськ
Харцизьк - Красноармійськ
Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів.
Щоб записатися на виїзд, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001
або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua.
У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на наступні номери:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.
Станом на сьогодні, Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 21 228 осіб, у тому числі близько 9 369 тисяч дітей. У місцях компактного проживання розміщено 6 136 осіб, у тому числі на базах підприємств Групи СКМ.
Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:
+38 044 502 52 12
http://www.fdu.org.ua/help/vostok