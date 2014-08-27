Психологи розповіли, як на дітей впливають незвичайні імена. Психологи називають негативною сучасну тенденцію називати дітей оригінальними, рідкісними іменами. Діти з таких імен згодом страждають. Серед імен сучасних дітей можна знайти такі оригінальні, як Вишня, Веселка, Князь, Аметист та інші. Батьків можна зрозуміти - їм хочеться позначити унікальність свого чада, пише svit24.net.

Однак дітям оригінальне ім'я може заважати прижитися в колективі. Таких дітей дражнять, не беруть в ігри і т.д.

Як результат - у володарів примітних імен з'являються комплекси. Подорослішавши, діти часто змінюють такі імена на більш поширені.