За минулу добу загинули 13 українських військових та 36 отримали поранення
13:13, 27 серпня 2014Країна
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Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
За минулу добу загинули 13 українських військових та 36 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, на сході України за минулу добу загинули 13 українських військовослужбовців та 36 отримали поранення.
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