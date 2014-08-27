сильні дощі, гроза та пориви вітру 28 серпня в Україні

Державна служба надзвичайних ситуації попереджає про сильні дощі, гроза та пориви вітру 28 серпня по Україні.

Як повідомляє сайт ДСНС, за даними Українського Гідрометцентру, 28 серпня в Українi, окрiм пiвнiчних та захiдних областей, мiсцями можливі пориви вiтру до 15-20 м/с, окремi грози; вночi в пiвнiчних, центральних, Харкiвськiй, Миколаївськiй та Херсонськiй областях мiсцями очікуються сильнi дощi.

У Київській області завтра також очікуються сильні дощі, повідомляє ДСНС.