МОЗ заявляє, що максимально пришвидшило проведення централізованих закупівель за всіма державними програмами

Міністерство охорони здоров’я України максимально пришвидшило проведення централізованих закупівель за всіма державними програмами.

МОЗ проводить всі процедури відповідно до Закону «Про здійснення державних закупівель» для остаточного завершення процесу централізованих закупівель та фінансування 17 державних цільових програм охорони здоров’я, на які відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2014 рік» передбачено 2,160 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Станом на 26 серпня уже закуплено ліків та виробів медичного призначення на суму 102,3 млн грн, з них акцептовано пропозиції учасників торгів на суму 46,8 млн грн, тривають основні закупівлі на суму 1 млрд 820 млн грн, проводяться підготовчі процедури щодо початку закупівлі на суму 237,7 млн грн в найближчі дні.

Щорічно МОЗ проводиться близько 200 процедур закупівель в середньому за 40 напрямами використання бюджетних коштів.

Цього року "були виявлені значні труднощі у проведенні централізованих закупівель, які полягали в перевищенні ціни лікарських засобів та виробів медичного призначення в середньому на 55-60% майже за усіма програмами у зв’язку з коливанням курсу національної валюти, введення ПДВ на медичні вироби", - йдеться у повідомленні.

"У зв’язку із нагальною необхідністю було прийнято рішення, що закупівля медикаментів та медичних виробів за усіма програмами проводиться за скороченою процедурою. Засідання постійних робочих груп та формування інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівель за відповідними програмами відбувається в одноденний термін. Варто наголосити, що на даний момент за процедурами закупівель переоголошено 90% державних цільових програм за усіма напрямами", - говориться у повідомленні.

Для пришвидшення проведення централізованих закупівель та обговорення питання індексації очікуваних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення в МОЗ було проведено міжгалузеву нараду за участю представників усіх зацікавлених міністерств та відомств і прийнято постанову Кабінету міністрів від 6 серпня № 325 «Про внесення змін до Порядку використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я», що дозволяє оперативно здійснювати процедури державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення потреб усіх регіонів.

Раніше сьогодні пацієнти та громадські активісти пікетували Кабмін з вимогою звільнити голову тендерного комітету МОЗ Руслана Салютіна. Саме він, на думку громадськості, відповідальний за провалення всіх тендерів в Україні.

«Пацієнти, що лікуються за державними програмами, залишились без ліків. По деяких програмах (гемофілія) ліків вже нема, по деяких – вони скінчаться восени. Тендери на закупівлю ліків в 2014 році зірвані. Вимагаємо персональної відповідальності та звільнення чиновників, що провалили тендери цього року. Якщо прем’єр-міністр не звільнить голову тендерного комітету МОЗ і терміново не призначить нову людину, яка зможе швидко провести тендери, то він нестиме особисту відповідальність за тисячі смертей вже цього року. Салютін повинен бути притягнений до кримінальної відповідальності, як злочинець та масовий вбивця, а уряд має терміново знайти людину, щоб максимально врятувати ситуацію», – наголосив голова БФ «Пацієнти України» Дмитро Шерембей.

Серед пацієнтів, яким терміново необхідно закупити препарати, - хворі на СНІД, туберкульоз, онкологію, гемофілію, муковісцидоз, фенілкентонурію тощо. Якщо лікування буде перерване, це може призвести до тяжких наслідків, значного погіршення стану пацієнта, нівелювання всього попереднього лікування та навіть смерті.