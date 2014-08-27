МВС Німеччини виділило 100 тис. євро для меддопомоги українським прикордонникам

З бюджету Міністерства внутрішніх справ ФРН виділено 100 тис. євро для медичної допомоги українським прикордонникам.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, про це під час зустрічі у Києві з директором Міжнародно-правового департаменту Держприкордонслужби Олександром Мельниковом сказала медицинал-директор Федеральної поліції ФРН Петра Боліус.

Німецька делегація також відвідала Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, де ознайомилася із системою надання медичної допомоги у ході бойових дій, поспілкувалася з медичним персоналом та пораненими прикордонниками. За програмою візиту закордонні гості відвідають і Центральний військовий госпіталь Міноборони України.